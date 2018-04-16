» جيمس كومي: ترامب لا يصلح "أخلاقيا" لرئاسة أمريكا

16 أبريل 2018 - 08:52 ص

شن جيمس كومي - مدير مكتب التحقيق الفيدرالي المقال - هجومًا شرسًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصفًا إياه بأنه "غير صالح أخلاقيا لرئاسة الولايات المتحدة".



وقال كومي في مقابلة مع تلفزيون "إيه بي سي": "لا أصدّق تلك القصص التي تقول إن (ترامب) قد يكون غير مؤهل عقليا أو أنه في مراحل مبكرة من الخرف. أعتقد أنه غير مؤهل من الناحية الأخلاقية ليكون رئيسا".

وشدد على ضرورة أن "يُجسّد رئيسنا الاحترام ويتقيّد بالقيم التي هي جوهر بلادنا والأهمّ بين (هذه القيم) هي الحقيقة. هذا الرئيس غير قادر على فعل ذلك".





وكان ترامب قد عبّر، الجمعة، عن غضبه الشديد حيال كومي الذي نشر للتو كتابا وصف فيه الرئيس الأمريكي بأنه رجل قاس بلا رادع أخلاقي ولا يهمه سوى نفسه.

وفي تغريدتين، صبّ ترامب جام غضبه على كومي الذي أقاله في أيار/مايو 2017.

وكتب ترامب: "الجميع في واشنطن كانوا يعتقدون أنه يجب إقالته بسبب أدائه السيئ، إلى أن تمت إقالته فعليا"، مؤكدا أنه "شرف كبير لي أنني قمت بإقالة كومي".

ومذكرات كومي التي تقع في 300 صفحة بعنوان "ولاء أكبر: الحقيقة والأكاذيب والزعامة"، تستعيد السنوات العشرين من حياته المهنية بصفته مدعيا عاما لنيويورك ثم مساعدا لوزير العدل في حكومة جورج بوش الابن ومديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي بين عامي 2013 و2017.