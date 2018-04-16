محافظ القليوبية يحظر زراعة الأرز

حظر اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، المواطنين من زراعة أي مساحة من أرض القليوبية بالأرز لكثافة استهلاكه للمياه والذي يعد تبديدا غير مقبول.



وحذر اللواء عشماوي، أي مسئول من الزراعة أو الري أو رؤساء المراكز والمدن والقرى أو العمد والمشايخ من عدم الإبلاغ عن المخالفين وإزالة الزراعة المخالفة فورا وتوقيع الغرامة الفورية على المزارع المخالف، ومن يخالف ذلك يحال للنيابة العامة، وذلك حفاظا على مياه نهر النيل التي تمثل شريان الحياة لكل المصريين ومن بينهم أبناء القليوبية باعتبارها جزء عزيز وغالي من أرض مصر الحبيبة وهذه المسألة لا تهاون فيها على الإطلاق لأنها تمثل أحد ركائز الأمن القومي المصري فقطرة المياه تساوي حياة.