حبس طالبين تعديا على عامل بسبب السخرية في القليوبية

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حبس عامل 4 أيام لاتهامه بالتعدي جنسيًا على طفل بكفر الشيخ

أمر رئيس نيابة قسم ثان بنها بحبس طالبين 4 أيام على ذمة التحقيق لتعديهما علي عامل بالمطواة، إثر مشاجرة بينهما.

كان العقيد حسني نصار، تلقي مفتش مباحث بنها، إشارة من مستشفى بنها الجامعي، بوصول أبو زيد محمد عبد الرحمن درويش 21 سنة، عامل مصاب بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى وتم حجزه للعلاج .

تم إخطار اللواء إيهاب خيرت، مدير الأمن بالواقعة، فانتقل اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي، وبسؤال المصاب أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين كل من مهند.م وشهرته، “النونو” 16 سنة طالب، وشهاب.س 17 سنة طالب، وذلك أثناء تواجدهما على أحد المقاهي بسبب استهزائهما به أثناء سقوطه من الدراجة النارية، تطورت لمشاجرة قام على أثرها الثاني بالإمساك به، وتعدى عليه الأول بسلاح أبيض مطواة محدثين إصابة له، وفرا هاربين .

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن السلاح المستخدم وتم التحفظ عليه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق .


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