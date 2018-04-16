» تعرف على أعلى سعر للدولار في البنوك

16 أبريل 2018 - 09:12 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 16 أبريل في البنوك.

وسجلت العملة الأمريكية في بنك مصر 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، البنك العربي الإفريقي 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع، والبنك التجاري الدولي إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في البنك الأهلي 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، بنك الإسكندرية 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، بنك القاهرة 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، بنك قناة السويس عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، وفي بنوك البركة وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك.