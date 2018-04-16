» تعرف على حالة الطقس اليوم

16 أبريل 2018 - 09:15 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الاثنين 16 أبريل.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح معتدلة على السواحل الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات

ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 20 33

وسط الدلتا 18 32

الإسكندرية 17 31

بلطيم 16 30

مطروح 17 31

السلوم 20 30

سيوة 21 39

بورسعيد 18 26

دمياط 18 26

العريش 12 28

رفح 11 27

الإسماعيلية 16 32

السويس 17 33

رأس سدر 18 33

نخل 10 30

نويبع 20 30

طابا 16 30

كاترين 09 29

الطور 21 28

شرم الشيخ 25 33

الغردقة 22 32

مرسى علم 23 32

الفيوم 18 34

بنى سويف 18 34

المنيا 18 35

أسيوط 21 35

سوهاج 20 36

قنا 21 36

الأقصر 21 36

أسوان 23 37

أبو سمبل 22 36

الوادي الجديد 24 36

شلاتين 21 34

ابو رماد 22 33

راس حدربة 21 32

حلايب 24 30