اليوم.. الخطيب يجري جراحة خطيرة في ألمانيا

16 أبريل 2018 - 09:24 ص

يدخل اليوم الأسطورة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في عملية جراحية بالعمود الفقري، ومن المقرر أن يجري يشرف علي العملية الطبيب الألماني "ماير".

أكد الطبيب الألماني أن التدخل الجراحى لمحمود الخطيب سيكون بالمنظار، وأن نتيجة الجراحة مطمئنة للغاية وليس لها أية مضاعفات.

ويحتاج الخطيب بعدها لراحة سلبية لمدة 6 أسابيع، ووصل الخطيب إلى ألمانيا قادمًا من الإمارات خلال الأيام الماضية بعد فترة علاجية قضاها هناك، خضع خلالها للعديد من الفحوصات الطبية قبل الاستقرار بشكل نهائى على إجرائه للجراحة.