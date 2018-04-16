» نبيلة عبيد تكشف أخر تطورات الحالة الصحية لمديحه يسري

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العناية المركزة

نبيلة عبيد

مديحة يسرى

كشفت الفنانة نبيلة عبيد، عن أخر تطورات الحالة الصحية للفنانة مديحة يسري، لافتة إلى ان الحالة استقرت منذ دخولها العناية المركزة أول أمس.

وأضافت "عبيد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه منذ الأمس واليوم بدأت حالتها الصحية في التحسن، وسيتم نقلها من العناية المركزة إلى غرفة عادية، إذا ظلت حالتها مستقرة.

وأشارت عبيد إلى أنها حينما زارتها في المستشفى وجدتها في حالة جيدة وتحدثت معها.


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