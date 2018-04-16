شاهد.. ولي أمر تحرج "الإبراشي" على الهواء

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أحرجت ولي أمر تدعي "شادية"، الإعلامي وائل الإبراشي علي الهواء و ذلك بعد تأكيده بأن وزير التربية والتعليم سيسلم "تابلت" لكل طالب.

ومن جهتها قاطعته "شادية" في مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع علي فضائية "دريم"، قائلة: "تابلت ايه وانترنت ايه عيالنا مابيفهوش ومايعرفوش يتعاملوا مع الحاجات ديه".

وأضافت: "كل اللي عامله وزير التعليم ده إحنا مش راضين عنه، عيالنا غلابة ميعرفوش يمسكوا الحاجات ديه، دول بيكسروا اللعبة في ثانية".

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