تسريب صورة لـ"صلاح" تكشف عن ناديه الموسم المقبل

16 أبريل 2018 - 09:41 ص

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي يرتدي فيها قميص "الريدز" بالموسم الجديد.

وتناولت الصحف الأجنبية وأبرزها ميرور البريطانية الصورة لتكشف عن نية صلاح البقاء مع ناديه ليفربول وعدم الرحيل إلى ريال مديد أو الأندية التي ترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن نيتها في شرائه.

ويظهر في الصورة الثنائي فيرجل فان ديك، وروبيرتو فيرمينو، وأمامهم صلاح.

ظهور صلاح في إعلان القميص الجديد للريدز قد يكون دليلاً كافيًا لبقائه رفقة الفريق الإنجليزي، على الأقل للموسم المقبل.

ويرتبط صلاح برغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد معه خلال انتقالات الصيف المقبل.

ويتصدر المصري الآن قائمة هدافي البريمرليج برصيد 30 هدف، وبلغ إجمالي أهدافه مع ليفربول 40 هدف في جميع المسابقات.

شاهد الصورة..





