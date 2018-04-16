تعرف على حكام مباريات اليوم بالدوري

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اختارت لجنة الحكام برئاسة الحكم الدولي عصام عبد الفتاح،  الحكم محمد الحنفي لإدارة مباراة النصر والرجاء ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري.

ويعاون "الحنفي" في هذا اللقاء مصطفى عطية وعدي عيد، وأمير السيد حكماً رابعاً، وكل من طارق سامي وعجيز الشرباصي حكماً خامساً.

وفي لقاء الأسيوطي وبتروجت تم إسنادها للحكم أحمد حامد فهيم ويعاونه صالح محمد ومحمد صلاح عبد الفتاح، وبدوي إبراهيم حكماً رابعاً، وكل من محمود ناجي ومحمد عمارة حكماً خامساً.

وفي مباراة الاتحاد وطلائع الجيش: حسن السندبيسي ويعاونه أحمد لطفي ومحمد عزازي، وأحمد حسونة حكماً رابعاً، وكل من محمود دسوقي وجلال أحمد حكماً خامساً.


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