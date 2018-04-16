أمين: القمة العربية فشلت رغم محاولات إنجاحها

16 أبريل 2018 - 09:47 ص

علق محمد أمين, الكاتب الصحفى على عقد القمة العربية بالأمس فى السعودية بأنه لم يعد لدى الدول العربية إمكانية حتى مجرد الاستنكار لما يحدث من أزمات وذلك لأن القمم أصبحت أغلبها نتائجها محسومة وهى اللا نتيجة فبمجرد الاجتماع للدول من أجل استطلاع الآراء فقط والخروج بإدانات ورقية .

وأضاف أمين خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "قمم سابقة التجهيز" أنه إذا حسب نجاح القمة بالزعماء الحاضرين فهى ناجحة ولو حسبنا نجاحها بالقرارات التى تصدر عنها فهى قمة بلا قيمة ولو حسبنا نجاحها بعدم نشوب خناقات كالمعتاد فى القمم العربية، فهى قمة ناجحة

وتابع أمين مرددًا: "هناك قمم تحققت لها أسباب النجاح.. لكنها نادرة فى حياتنا.. وهذه قمة تحققت لها أسباب الفشل رغم محاولات إنجاحها.. الضربة الأمريكية قالت ذلك بوضوح.. الصمت العربى قال ذلك بوضوح.. فالعمل العربى المشترك مات بوضوح.. فلا كلام عن عمل مشترك، ولا وحدة عربية.. لكن هناك اجتماعات عربية.. وتفاهمات غير عربية، وللأسف هناك من أيّـد الضربة الأمريكية".