القبض على 15 شخصًا أثناء التقيب عن الآثار

16 أبريل 2018 - 09:51 ص

تمكنت إدارة مباحث السياحة والأثار بالجيزة، من القبض على 15 شخصًا أثناء التنقيب عن الأثار داخل مسكن أحدهم بمنشأة القناطر.

وذكرت تحريات العقيد أحمد الحسيني بإدارة مباحث السياحة والآثار عن تورط "م .ع" 40 سنة، عاطل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بمنشأة القناطر.

وبتقنين الاجراءات تم القبض على 15 متهمًا أثناء تنقيبهم عن الآثار، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.