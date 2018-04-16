  • الإثنين 16 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:08 م
بحث متقدم
الاسواني

ناصري أيد الإخوان مقابل مليون إسترلينى

بيليه

تصريح أسطوري من "بيليه" عن محمد صلاح

حازم حسني

حسني: "اللهم إنا لا نسألك رد القضاء"

هشام جنينه

اليوم.. محاكمة هشام جنينة أمام المحكمة العسكرية

مرتضي منصور

مرتضى: العالم العربي بقي زي نادي الزمالك

الإعلامي جابر القرموطي

شاهد.. ظهور غريب لـ"القرموطى" على الهواء

خالد رفعت

رفعت يفجر مفاجأة عن قصد السيسي بالصواريخ البلاستيكية

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

الجارديان: وزير الدفاع الأمريكي منع حرب عالمية ثالثة

الخطيب

اليوم.. الخطيب يجري جراحة خطيرة في ألمانيا

صلاح

"bbc" تختار "صلاح" ضمن التشكيلة المثالية

القبض على 15 شخصًا أثناء التقيب عن الآثار

قضايا وحوادث

التنقيب
التنقيب

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

سقوط عامل وزوجته في قبضة الأمن بتهمة النصب

#

تعليق ناري لـ"أديب" بشأن القبض على "الصباغ"

#

فيديو مخيف: سيارة تصدم مواطن سعودي فيطير في الهواء

#

ارتفاع حالات التسمم بسبب الـ«الدواجن المجمدة»

تمكنت إدارة مباحث السياحة والأثار بالجيزة، من القبض على 15 شخصًا أثناء التنقيب عن الأثار داخل مسكن أحدهم بمنشأة القناطر.

وذكرت تحريات العقيد أحمد الحسيني بإدارة مباحث السياحة والآثار عن تورط "م .ع" 40 سنة، عاطل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بمنشأة القناطر.

وبتقنين الاجراءات تم القبض على 15 متهمًا أثناء تنقيبهم عن الآثار، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"حماس" إذ تخطئ التقدير والتعبير والحساب

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

مصر في قمة القدس

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. حاملة زوجها: لم ينفذ أحد وعده لى
» بالفيديو.. تعرف على أكثر الفواكة والخضراوات تلوثًا
» ارتفاع أسعار الدواجن اليوم
» تعرف على آخر التطورات الصحية لـ"الكينج"
» تامر حسني للصحفيين: "ماليش دعوة"
» سبب صادم يجبر ممرضة على الإضراب عن الطعام
» نبيلة عبيد تكشف أخر تطورات الحالة الصحية لمديحه يسري
» تعرف على أعلى سعر للدولار في البنوك
» تعرف على حالة الطقس اليوم
» جيمس كومي: ترامب لا يصلح "أخلاقيا" لرئاسة أمريكا
» مفاجأتان عن إسلام الفنانة الراحلة ماري منيب

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي