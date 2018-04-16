الجارديان: وزير الدفاع الأمريكي منع حرب عالمية ثالثة

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وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس
وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

وكالات

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وزير الدفاع الأمريكي لـ"مستشار ترامب": "أنت شيطان متجسد"

كشفت صحيفة الجارديان عن طريق كاتبها سيمون تيسدال، أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس وليس الكونغرس أو وزارة الخارجية الأمريكية هو الذي كبح جماح ترامب في الأزمة الأخيرة وحال دون اتساع نطاق الصراع.

وبحسب تسيدال فإن نجاح ماتيس في احتواء نطاق الأزمة حال دون اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقد تحدث ماتيس عقب الهجوم فظهر رئيسا أكثر من الرئيس نفسه عندما قال إن نظام الأسد تحدى المجتمع الدولي باستخدام السلاح الكيميائي ضد النساء والأطفال والأبرياء "وقد وجدنا وحلفاءنا أنه لا يمكن الصفح عن هذا الفعل."

وشدد ماتيس على أن الهجوم استهدف القدرات الكيميائية للنظام السوري لا أكثر ولا أقل.

كما أكد على الحرص على تجنب حدوث خسائر في صفوف المدنيين و"الأجانب" في إشارة واضحة للروس.


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