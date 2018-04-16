» سبب صادم يجبر ممرضة على الإضراب عن الطعام

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روت الممرضة مني أمين، تفاصيل إضرابها عن الطعام قائلة: "إنها مضربة عن الطعام في مستشفي حميات بورسعيد منذ 20 يومًا، وذلك بعد القرار التعسفي الذي أصدره مدير المستشفى بنقلها لمكان آخر".

وأضافت " أمين " في مداخلة هاتفية ببرنامج "صح النوم" المذاع علي فضائية "ال تي سي"، أن السبب في نقلها هو أنها كتبت تقريرا عن طبيب يعمل في نفس المستشفي يقوم بالتدخين أمام ناقصي المناعة.

وتابعت: "مدير المستشفى أجبر رئيستها في العمل أن تكتبت تقريرا عنها بأنها تتعمد الإساءة لزملائها، قائلة: "بعد 25 سنة شغل بيشوهوني وطلعوني اني بعمل شكاوى كيدية في زمايلي، ياريت حد من المسؤلين يتدخل لحل مشكلتي".

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