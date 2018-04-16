بعد قليل.. محاكمة معاون مباحث قتل مواطنًا عمدًا

16 أبريل 2018 - 09:58 ص

تستمع اليوم، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمدى السيد الشنوفى، وعضوية المستشارين عادل عبد الهادى ومحمد الحسينى، وأمانة سر وجيه أديب وأبو بكر طه، فى ثانى جلسات محاكمة معاون مباحث مركز شرطة أبو النمرس بتهمة قتل مواطن، إلى أقوال الشهود.

ونسبت النيابة للمتهم أحمد عباس محمد البطران، محبوس، 25 سنة، ملازم أول شرطة، معاون مباحث مركز شرطة أبو النمرس، تهمة قتل شريف أبو بكر حسين محرم، عمدا بأن استهدفه بسلاحه النارى (طبنجة) المسلمة إليه من جهة عمله، وأطلق عليه 6 طلقات أودت بحياته.