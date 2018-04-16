بالأسماء.. "ميدو" يرشح صفقات سوبر للزمالك

16 أبريل 2018 - 10:08 ص

نصح أحمد حسام "ميدو"، مدرب نادي وادي دجلة السابق، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بضرورة التعاقد مع ظهير أيسر مميز واللاعب رقم 10، بالإضافة إلى رأسي حربة.

وأضاف "ميدو" خلال لقاءه ببرنامج "المدرج" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على قناة "DMC ": "يجب أن يتعاقد الزمالك مع لاعب أجنبي يجيد اللعب في المركز رقم 10، وفي مركز الظهير الأيسر وأتمنى عبد الشافي، وإن لم ينجح الزمالك في ذلك، فأرى أن طارق طه ظهير أيسر سموحة، أو محمد حمدي لاعب سموحة".

واستطرد قائلا: "لا يوجد أي مهاجم في الدوري المصري يستحق اللعب لنادي الزمالك في الموسم المقبل، وأرى أن جون أنطوي من اللاعبين المميزين وأتمنى تواجده في الزمالك بالموسم المقبل".