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حريق هائل بمصنع بلاستيك بالزقازيق

قضايا وحوادث

حريق مصنع ـــ ارشيفية
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نشب حريق هائل بمصنع بلاستيك بمدينة الزقازيق، ودفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية بقوات الحماية المدنية قبل امتداد خطره إلى المناطق المجاورة.

وردت معلومات للواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، يفيد بنشوب حريق بمصنع للبلاستيك بالمنطقة الصناعية الثالثة دائرة قسم أول الزقازيق، وانتقلت قيادات المديرية وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء والسيطرة على النيران.

وتبين أن الحريق بمصنع للبلاستيك ملك "عادل.ا" وعلى مساحة 25 ألف متر مربع، ونشب بمبنى إداري مكون من طابقين على مساحة 50 مترًا مربعًا، وامتدت النيران من الطابق الأول إلى الأرضى، مما تسبب في احتراق 3 مكاتب خاصة بالموظفين وبعض الأدوات الخاصة بجودة الإنتاج ومواد خام دون حدوث إصابات أو وفيات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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