شاهد.. ظهور غريب لـ"القرموطى" على الهواء

16 أبريل 2018 - 10:12 ص

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، بعربة "فول" على الهواء، تعقيبًا منه مشروع قانون الذي تقدم به النائب محمد علي يوسف لمجلس النواب بشأن تشجيع وتنظيم وحدات العمل المتنقلة.

و قال "القرموطي" من خلال برنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "النهار": "إحنا هنعمل سلسلة فول القرموطي على مستوى الجمهورية".

وأضاف قائلا: "العربية اللي أنا واقف عليها ديه هتبقي سلسلة عربيات، بعد ما أخلص البرنامج هنشرف علي كام عربية فول في أكتوبر والجيزة والقاهرة".

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