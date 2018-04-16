شاهد.. ظهور غريب لـ"القرموطى" على الهواء

إيمان هاني
ظهر الإعلامي جابر القرموطي، بعربة "فول" على الهواء، تعقيبًا منه مشروع قانون الذي تقدم به النائب محمد علي يوسف لمجلس النواب بشأن تشجيع وتنظيم وحدات العمل المتنقلة.
و قال "القرموطي" من خلال برنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "النهار": "إحنا هنعمل سلسلة فول القرموطي على مستوى الجمهورية".
وأضاف قائلا: "العربية اللي أنا واقف عليها ديه هتبقي سلسلة عربيات، بعد ما أخلص البرنامج هنشرف علي كام عربية فول في أكتوبر والجيزة والقاهرة".
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