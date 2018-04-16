» تعرف على آخر التطورات الصحية لـ"الكينج"

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قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الفنان محمد منير، أصبح بحالة صحية "مستقرة"، بعدما أجرى عملية، وهو الآن فى فترة النقاهة بمستشفى "دار الفؤاد"

وأضافت "الحديدي" خلال تقديمها برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن "منير" أجرى عملية جراحية بسيطة، لاستئصال مجموعة من الحصاوي عن طريق المنظار".

وأكدت "تواصلت مع أسرة الكينج وأصدقائه المقربين، وأيضًا زملاء لي قاموا بزيارته للاطمئنان عن صحته".

ووجهت رسالة له قائلة، "قوم بالسلامة يا منير، وعلِ صوتك دايما بالغناء، وخلي صوتك دايما موجود، كل الناس بتحب منير، وظهر ذلك عندما انتشر خبر نقله إلى المستشفى"


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