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هاشم ربيع: العدوان الثلاثى حدث بمعرفة سوريا

الحياة السياسية

عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
هاشم

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سوريا

الإرهاب

بشار الأسد

مصر

عمرو هاشم ربيع

أوضع دكتور عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية  مجموعة من الملاحظات حول العدوان الثلاثى  الذى أحدثته كل من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا داخل الأراضى السورية  فجر السبت الماضى، مشيرًا إلى أن سوريا كانت تعلم مسبقا بواساطة روسية المواقع التى كان سيتم ضربها كما أن ترامب قبل أسبوعين عزم  عن انسحاب قواته من سوريا  ولكن تراجع عندما علم أنه بذلك يزيد من مساحة روسيا وايران فى سوريا.

وأضاف هاشم خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "مصر والعدوان الثلاثى على سوريا" أن هذه الضربات تزيد من تقويض فرص الحل السلمى فى سوريا، لأنها تسهم فى المزيد من حدة الاستقطاب بين فرقاء الأزمة السورية على الأرض، ومن ثَمَّ فإنها تطيل من أمد النزاع، فضلا عن أن العدوان يزيد من تمزيق سوريا ويجعل  قرارها فى أيدى قوى غير عربية، بعضها دولى روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبعضها إقليمى إسرائيل وإيران وتركيا  كما  إنها تزيد من حدة الخلاف بين الأقطار العربية، خاصة تلك المعنية بالأزمة .

وأشار هاشم ربيع  إلى أنه على الرغم من أن مصر تحارب الإرهاب والجماعات التكفيرية إلا أن  عناك دول عربية  وإقليمية ودولية كثيرة تدعم جماعات إرهابية لتحقيق غرضها، وهو ما يحدث بشكل واضح فى سوريا، بغرض الانقلاب على نظام حكم الأسد


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