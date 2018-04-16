» تامر حسني للصحفيين: "ماليش دعوة"

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أعلن الفنان تامر حسني عن ابتعاده تمامًا عن أحداث الاشتباكات بين الأمن والصحفيين في حفل جامعة بدر وأن ما حدث هو محاولة لوضع اسمه في الواقعة دون أي سبب أو تدخل منه أو من فريق عمله.

وقال "حسني" في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لمن يهمه الأمر من الساده الصحفيين والمصورين المحترمين اللي حضروا حفل أمس بجامعة بدر انا فنان تم دعوته للغناء مثل اي شخص تم دعوته وذهبت وعملت شغلي وروحت".

وتابع: "وأي خلاف حدث في مبنى آخر خلف الحفلة ليس له أي علاقة بحفلتي ولا فريق عملي فهو خلاف أو سوء تفاهم بين شخص من رجال أمن الجامعة وبعض المصورين وتم فيه الصلح والتراضي والحمد لله يعني باب الظيطة أتقفل أما بعض المواقع اللي كان لازم تحط اسمي في جملة مفيدة وهم عارفين إني مليش دعوة بالموضوع ".

واختتم "حسني" حديثه: "الجو ده قديم اوي والناس عارفه اني معنديش جاردات، كفاياكوا المدرسة القديمة دي حمضت بجد وأنا لم أعد أي كاميرا بالتصوير لاحقًا مع أي حد وحينما أعد أي شخص بنفذ وعدي، وأنا غير مسئول عن أي شخص يتحدث باسمي في هذه الأمور فهناك مدير أعمالي الأستاذ حسام حسني الوحيد المسئول عن ذلك وجميع السادة المحترمين يعرفونه جيدًا وألف شكر لجميع المواقع المحترمة اللي قدمت الحفل كما يجب أو شرحت ما حدث بمنتهى الصدق والحيادية ألف شكر".

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