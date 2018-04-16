ضبط 70 طن أسمدة مخلوطة ببودرة سيراميك

16 أبريل 2018 - 10:25 ص

وجهت مباحث التموين عدة حملات بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، أسفرت عن ضبط 70 طن أسمدة زراعية مغشوشة ومخلوطة ببودرة السيراميك، قبل طرحها في الأسواق.

وردت معلومات للواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، يفيد بضبط تاجر أسمدة زراعية مغشوشة (مخلوطة ببودرة السيراميك) وبحوزته 70 طنا، فى دائرة مركز الرياض، ما يمثل ضررًا كبيرًا على الزراعة وصحة المواطنين بالمحافظة.

وداهمت الحملة المحل المتحرى عنه، وضبطت 70 طن أسمدة زراعية مغشوشة ومخلوطة ببودرة السيراميك قبل طرحها فى الأسواق.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.