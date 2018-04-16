» بالفيديو.. تعرف على أكثر الفواكة والخضراوات تلوثًا

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وكالات

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أصدرت مجموعة العمل البيئية، قائمة لأكثر 12 نوعا من الفاكهة والخضار تلوثا، وتصدرت الفروالة والسبانخ الترتيب كالأكثر تلوثًا.

وسنوياً منذ العام 2004، قامت المجموعة بتصنيف 47 نوعاً من الخضار والفاكهة الملوثة بالمبيدات الحشرية في دليل المتسوقين لمعرفة المبيدات الحشرية في المنتجات.

وتشمل المبيدات مجموعة واسعة من المواد الكيميائية التي تقتل الحشرات، والنباتات، والقوارض غير المرغوب فيها. ويعتمد دليل المتسوق على نتائج الاختبارات التي أجرتها وزارة الزراعة الأمريكية وإدارة الغذاء والدواء، وشملت أكثر من 38800 عينة غير عضوية.

شاهد القائمة.. 

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