حنان ترك تكشف حقيقة عودتها للفن

16 أبريل 2018 - 10:29 ص

نفت الفنانة المعتزلة حنان ترك ما تردد من أنباء حول عودتها مجددًا للشاشة، لافتة إلى أن هذه شائعات بعد انتشار صورة أمام المايكروفون تم التقاطها لها في تسجيل صوتي.

وقالت "ترك": "التسجيل الصوتي كان عن مسلسل كرتون جديد عن "الإمام البخاري"، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل"، حسب موقع صحيفة "الشروق".

وأضافت أن عملها في مسلسل رسوم متحركة لا يعني تراجعها عن قرار الاعتزال الذي أعلنته أثناء عرض مسلسل "أخت تريز" عام 2012.

وتابعت: "هذا الأمر ليس مطروحا للنقاش من الأساس".

وأشارت حنان ترك في تصريحاتها بأنها تنشغل منذ فترة على تقديم شخصية كرتونية بعنوان "نونة" التي أصدرت لها من قبل مجلة أطفال، وتطمح أن تصورها في أفلام ولكن حتى الآن لم تنته من ذلك.

وأعلنت حنان ترك اعتزالها التمثيل في مداخلة هاتفية في برنامج "أنا والعسل" الذي كان يقدمه نيشان، وأكدت أنها لن تعود من جديد.