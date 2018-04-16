عنفه والده فانتحر.. مأساة شاب فى الإسكندرية

أحمد الشربينى
أقدم شاب على الانتحار بالإسكندرية، مستخدمًا سلك كهربائى يتدلى من سقف حجرة نومه.
وردت معلومات للواء مصطفي النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، يفيد بانتحار الشاب "ي أ م" 18 سنة، عامل ومقيم منطقة أبو يوسف الدخيلة.
وأكد شقيق والد المتوفى "م م ا" 34 قيام نجل شقيقه بالانتحار شنقا، مستخدما سلك كهربائي يتدلي من سقف حجرة نومه، على إثر قيام والده بتعنيفه وأخذ هاتفه المحمول لسوء سلوكه.
بسؤال والده "ا م ا" 43 سنة، لم يتهم أحدًا، وحرر محضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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