عنفه والده فانتحر.. مأساة شاب فى الإسكندرية

16 أبريل 2018 - 10:37 ص

أقدم شاب على الانتحار بالإسكندرية، مستخدمًا سلك كهربائى يتدلى من سقف حجرة نومه.

وردت معلومات للواء مصطفي النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، يفيد بانتحار الشاب "ي أ م" 18 سنة، عامل ومقيم منطقة أبو يوسف الدخيلة.

وأكد شقيق والد المتوفى "م م ا" 34 قيام نجل شقيقه بالانتحار شنقا، مستخدما سلك كهربائي يتدلي من سقف حجرة نومه، على إثر قيام والده بتعنيفه وأخذ هاتفه المحمول لسوء سلوكه.

بسؤال والده "ا م ا" 43 سنة، لم يتهم أحدًا، وحرر محضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.