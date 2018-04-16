جودة: تدخل فرنسا فى سوريا خيانة لثقافتها وفلسفتها التاريخية

16 أبريل 2018 - 10:45 ص

قال سليمان جودة, الكاتب الصحفى, الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لم يشارك فقط فى العدوان، ولكنه تحمس له كما لم يتحمس لشىء منذ جاء إلى قصر الإليزيه فى مايو الماضى ولولا شىء من حياء عنده، لكان قد طلب أن يقود هو العدوان، بدلاً من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وأضاف جودة خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "فرنسا التى كانت", قائلا: "فرنسا كانت مختلفة دائماً فى علاقتها بالولايات المتحدة، وكانت تأخذ خطاً فى هذه العلاقة لا تأخذه ولا تقوى عليه أى دولة من دول الاتحاد الأوروبى، وكان كل رئيس فرنسى سابق يناقش واشنطن فيما تريده، فيقبل أو يرفض، وكان يفعل ذلك على أساس أن هذه هى فرنسا، وأنها بلد فولتير، فيلسوف العقل فى أوروبا كلها، وأنها لا يليق بها أن تكون تابعة لأحد فى سياستها، حتى ولو كان هذا الأحد هو ترامب بجلالة قدره".

وتابع مستكملا: "تصريحات ماكرون، قبل المشاركة فى العدوان على دمشق وحمص، ثم بعده، تدل على درجة من الخفة ليست معهودة فى أى رئيس فرنسى سابق عليه، من أيام شارل ديجول إلى اليوم ولست أجد تفسيراً لقبول باريس أن تكون تابعة لواشنطن، ولكنها خانت ثقافتها الراسخة كانت دائماً تقدم العقل على ما عداه، وكانت دائماً تقود ولا تُقاد".