تطورات جديدة في عملية "الخطيب" بألمانيا

16 أبريل 2018 - 10:47 ص

أعلن أسامة حسنى لاعب النادي الأهلي السابق وزوج ابنة الأسطورة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن خروج "بيبو" من غرفة العمليات بألمانيا منذ ساعة تقريبا.

وقال لاعب الأهلي السابق في تصريحات إذاعية مع أحمد شوبير على إذاعة DRN : أن حالته جيدة والعملية تمت بنجاح وحاليًا فى مرحلة الإفاقة من البينج.

وأضاف: "كل الأمر كان يتعلق بضغط ديسك في العمود الفقري على العصب وهو ما تمت بسببه الجراحة ومن المتاح أن ينتقل الكابتن الخطيب لغرفة عادية عقب إفاقته خلال ساعتين من البينج مباشرة".

ويحتاج الخطيب بعدها لراحة سلبية لمدة 6 أسابيع، ووصل الخطيب إلى ألمانيا قادمًا من الإمارات خلال الأيام الماضية بعد فترة علاجية قضاها هناك، خضع خلالها للعديد من الفحوصات الطبية قبل الاستقرار بشكل نهائى على إجرائه للجراحة.