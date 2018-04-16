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اليوم.. إعادة محاكمة 9 متهمين فى اقتحام قسم ديرمواس

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المحكمة لعسكرية
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محاكمات

احداث عنف

متهين

المحكة العسكرية

ديرماس محافظة المنيا

تستأنف اليوم الإثنين، المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين متورطين في أحداث عنف وقعت بمركز ديرمواس إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن المحكمة سوف  تواصل الاستماع  إلى المرافعة عن المتهمين بعد انتهت  قى الجلسة الماضية  من سماع باقى أقوال الشهود القضية والمتهم فيها  9 متهمين فى أحداث عنف باقتحام قسم شرطة ديرمواس والسجل المدنى.   

وكانت المحكمة العسكرية قد أدانت المتهمين الصادر بحقهم أحكاما بالسجن المؤبد غيابيًا قبل أن يتم القبض عليهم وتعاد ومحاكمتهم أمام  محكمة عسكرية أخرى بتهم  من بينها تخريب منشآت عسكرية وعامة والانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب.

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