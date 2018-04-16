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الأزهر يشيد بقرار للملك سلمان في القمة العربية

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أكد الأزهر الشريف بقيادة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عن تقديره لجهود الملك سلمان خلال القمة العربية الـ29 التي تم عقدها أمس بالظهران في المملكة العربية السعودية، مشيدا بمبادرته في افتتاح القمة على تسميتها بـ"قمة القدس"، لافتا إلى أن هذا المبادرة تؤكد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لكل العرب.

 وأعرب الأزهر، عن تقديره للموقف القوي الذي أعلنه  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة، دعمًا لنضال الشعب الفلسطيني، وتأكيده على أن "الحق العربي في القدس حق ثابت وأصيل، غير قابل للتحريف أو المصادرة".

كما أشاد  الأزهر بإعلان العاهل السعودي عن تبرع بلاده بـ 200 مليون دولار للشعب الفلسطيني، يخصص منها 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، و50 مليون دولار لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".


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