جنايات المنيا تنظر محاكمة 28 متهمًا فى أحداث فتنة الكرم

16 أبريل 2018 - 10:59 ص

تنظر اليوم الاثنين، محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عمر سويدان رئيس الدائرة الرابعة، محاكمة 28 متهمًا فى أحداث عنف وشغب وقعت بقرية الكرم بمركز أبو قرقاص والمعروفة إعلاميًا بأحداث فتنة الكرم.

وقال إسماعيل سيد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة سوف تستمع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين فى قضيتين الأولى متهم فيها 3 من مسلمى القرية بتعرية السيدة سعاد دانيال والثانية تتعلق بحرق منازل ومحلتت ممملوكة لأقباط والمتهم فيها 25 من أبناء القرية على خلفية إشاعة علاقة غير شرعية بين ربة منزل مسلمة تدعى ن.ا.م وشاب قبطى فى مايو من عام 2016.

وأشار الدفاع إلى أن الدفع طلب ضم القضيتين الى قضية واحدة باعتبار أن الواقعة واحدة وترتبط أحداثها بشاب قبطى وربة منزل مسلمة