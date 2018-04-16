شجرة اللوز في المنام شفاء من الأمراض

16 أبريل 2018 - 11:20 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السن21 عاما عزباء رأيت بجوار دارنا شجرة لوز حجمها وسط وكانت لصديقتي وكانت تقطف منها وكان اللوز لونه أخضر جميل، و بعد شوي قطفت معها وأكلت منه وكان طعمه جميل وكتير شهى، وكانت الدنيا مطر خفيف حلو. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شجرة اللوز تدل على الشخص البخيل الذى لا يعطي السائل من الناس ولكنه كريم وسخي في عطائه لأهله وقد تدل على شخص مجهول، وربما دلت على الحصول على الأموال من رجل ذي جاه ومنصب.

وتدل شجرة اللوز والأكل منها على زيادة الأموال والشفاء من الأمراض والعافية وأكل اللوز من شجره خير لك وقد يكون زوجا ذو مال وسخى معك وشحيح مع الآخرين، وقد يكون إصابتك مال من غير تعب، واللوز ذات اللون الأخضر في موسمه يدل على الرزق والخيرات. وطعم اللوز الجميل يدل على الرزق الحلال الذى لا شبهة فيه.

وقد يدل طعمه الجميل على قوة الدين وحلاوة الإيمان. وأخذ حبات اللوز من شجرتها قد يدل على الحصول على المال ولكنه من رجل بخيل وقد يكون بعد حدوث خصومة معه. واللوز الناشف والجاف يدل على المصائب والأحزان والضيق. والمطر الخفيف خيرا لك و رحمة لقوله تعالى:(وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ) الشورى28.

ويدل على الفرج والبركة و العلم والقرآن والحكمة لأن الماء منه كل شيء حي و هو حياة الخلق وصلاح الأرض. والمطر العام خير فقد يدل على الخصب والرخاء ورخص الأسعار والغنى لقوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا) ق9. والمطر الخفيف خير لك، فقد يدل على الزواج وعلاقة طيبة تجمعك بشخص يسعدك وهو صادق في دينه مجد في عمله مخلص في عواطفه معك عذب الكلام و صادق فيه.

والوقوف تحت المطر دليل خير و أصابة مال، والمطر الخفيف زوال هم وحل مشاكل عاطفية. و البلل من ماء المطر يدل على التخلص من المتاعب والمعاناة. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

*****************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666