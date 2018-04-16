استبعاد رئيس مدينة ناصر لتغيبه عن جولة المحافظ

مصطفى البحار
قرر المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف استبعاد العميد هانى أحمد السيد رئيس مدينة ناصر من عمله ونقله لديوان عام المحافظة وتكليف محمد بكرى إبراهيم نائب رئيس مدينة بنى سويف للقيام بالعمل رئيساً لمدينة ناصر.
جاء قرار الاستبعاد عقب زيارة معلنة للمحافظ وبرفقته المسؤلين عن هيئة مياه الشرب وشركة المياه لتفقد عدد 9 مشروعات للصرف الصحى ومياه الشرب بمراكز بنى سويف منها محطتان للصرف الصحى بقرينتى الرياض ودلاص بناصر واكتشف وجود رئيسة القرية سحر ربيع وغياب رئيس المدينة والذى حضر لحظة مغادرة المحافظ للمركز بالكامل بعد جولة استمرت 3 ساعات بناصر قبل استكمال الجولة بمركز بنى سويف وتضمنت أداء واجب عزاء فى أحد الشهداء وتفقد محطتين للصرف.
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