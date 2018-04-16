لهذا السبب.. نائب يعتصم ويضرب عن الطعام بالبرلمان

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استنكر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ما قام به النائب أحمد فاروق خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالدخول في اعتصام مفتوح والإضراب عن الطعام لإنهاء مشاكل الصرف الصحي بدائرته.

وأوضح "عبد العال" أن لغة الاعتصام يجب أن تنتهي، لأنها لم تعد تناسب أوضاع البلاد، وأصبح لفظ من الأفضل ألا يذكر وعلينا أن نستبعده تماما.

وقال النائب أحمد فاروق، إن هناك ثلاث قرى بدائرة منشأة القناطر، غير مدرجة فى خطة الحكومة، فعلى الرغم من توفير الاعتمادات المالية لمشاريع الصرف الصحى بها إلا أن الحكومة لم تنته من هذه المشاريع حتى الآن منذ سنوات، متسائلا: هل هناك طابور خامس هو السبب فى عرقلة مسيرة البناء والتنمية والانتهاء من المشاريع القومية.


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