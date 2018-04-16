6 ملاحظات تبرهن ممارسة لعبة خلط الأوراق فى سوريا

16 أبريل 2018 - 11:28 ص

قال عبد الله السناوى، الكاتب الصحفى، إن دونالد ترامب الرئيس الأمريكى قبل الأزمة مباشرة أعلن دون استشارة أحد، أو رجوع لأية جهة سياسية وعسكرية واستخباراتية، أن القوات الأمريكية سوف تنسحب من سوريا فى وقت قريب، لكنه تحت الضغوط تراجع عما أعلنه وأحال مشروع الانسحاب إلى وقت آخر لم يحدده وبتغريدة قلب الموازين ولم يحدد موعد الهجوم إلا أنه فجأة هاجم سوريا بمستوى متخبط سياسيًا .

وأضاف السناوى خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان "حالة ترامب" أن ترامب لم يهتم بالبحث عن حقيقة ما جرى فى دوما ولكن الحقيقة فى التنافس على النفوذ الدولى والضيق المتزايد من اتساع الدور الروسى فى الشرق الأوسط وبأى تقدير موضوعى يصعب تصديق أن يكون النظام السورى قد أقدم على استخدام أسلحة كيماوية فى دوما، فقد حسمت المعركة عسكريا وجرى الاتفاق النهائى من البوابة الروسية على إخلاء المدينة من المسلحين .

ومضى الكاتب الصحفى ساردًا الأسباب التى دعت للهجوم الثلاثى على سوريا: "دائرة الشبهات تضم بريطانيا، التى كانت وجهت لموسكو فى وقت سابق اتهاما لا دليل عليه بمحاولة تسميم العميل الروسى المزدوج سيرجى سكريبال فهذه بيئة دولية مرشحة باحتقاناتها لأى انفلات سلاح مفاجئ وباعتراف وزارة الدفاع الفرنسية فإنها أبلغت موسكو بالضربة الثلاثية قبل تحرك الصواريخ والطائرات لذلك ربما أرادت فرنسا أن تلعب بطريقة أخرى، تشارك فى العدوان المسلح وتفتح بالوقت نفسه قناة حوار مع الكرملين بحثا عن تسوية سياسية للأزمة السورية ".