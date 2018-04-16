ارتفاع جديد في درجات حرارة الغد

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الأرصاد تكشف عن موعد نهاية الموجة الحارة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية اليوم الثلاثاء 17 أبريل.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا ليسود، طقس حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد وإن ظل معتدلا على السواحل الشمالية نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 36 درجة و20 للصغرى، والإسكندرية 29 العظمى و16 للصغرى، ومطروح 27 للعظمى و17 للصغرى.

أما عن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر نصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر نصف، والرياح السطحية شمالية غربية.


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