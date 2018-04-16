"bbc" تختار "صلاح" ضمن التشكيلة المثالية

16 أبريل 2018 - 11:44 ص

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن التشكيلة المثالية للجولة الـ34 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر، المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي ضمن التشكيلة.

وضمت التشكيلة المثالية: بن فوستر في حراسة المرمى "وست بروميتش ألبيون"، وفي الدفاع أرنولد "ليفربول"، كيفين لونج "بيرنلى"، كومبانى "مانشستر سيتي"، وفي الوسط ويليان "تشيلسي"، كيفين دى بروين "مانشستر سيتي"، محمد ديامى "نيوكاسل يونايتد"، هازارد "تشيلسي"، وفي الهجوم محمد صلاح "ليفربول"، جيرو "تشيلسي"، وزاها "كريستال بالاس".

وسجل صلاح هدفًا في فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما بملعب "آنفيلد"، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 30 في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي.