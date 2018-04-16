رسميًا.. "سان جيرمان" يحتفل بالدوري الفرنسي بسباعية

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تمكن نادي باريس سان جيرمان، من حصد لقب الدوري الفرنسي بعد تغلبه مساء أمس، على موناكو بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الـ33 من عمر المسابقة.

وجاء حسم باريس سان جيرمان للمسابقة قبل انتهاء الموسم بخمس جولات.

وأنهى "سان جيرمان" اللقاء مبكرًا حيث سجل فى 14 دقيقة رباعية  تناوب عليها لو سيلساو بهدفين ودي ماريا وكافاني، وأحرز روني لوبيز هدف موناكو الوحيد في الدقيقة 38.

الشوط الثاني، واصل باريس صحوته وتفوقه وأحرز ثلاثية كانت من نصيب الأرجنتيني دي ماريا وجوليان دراكسلر ورادميل فالكاو بالخطأ في مرماه.

باريس حقق اللقب رقم 7 في تاريخه و الخامس في آخر ست سنوات.


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