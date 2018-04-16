النقض تنظر طعن 299 متهما لوضعهم على قوائم الإرهاب

16 أبريل 2018 - 11:53 ص

تنظر محكمة النقض، اليوم الإثنين الطعن المقدم من 299 متهما في القضية المعروفة بـ"تنظيم ولاية سيناء" لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

كانت الدائرة 17 جنايات بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت، وعادل الغويط، أصدرت قرارا في القضية رقم 502 لسنة 2015 جنايات حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 283 لسنة 2016، والمعروفة بـ"ولاية سيناء"، والقاضي بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.

وشمل القرار إدراج أسماء 299 متهمًا بأمر الإحالة، على القائمة الإرهابية لمدة 3 سنوات.

وأسنت النيابة إلى المتهمين تأسيس جماعة إرهابية تعمل تحت راية تنظيم داعش الإرهابي، أطلقوا عليها "ولاية سيناء"، وتعتنق الأفكار المتطرفة وخططوا لاغتيال شخصيات عامة بينها رئيس الجمهورية.