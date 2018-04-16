«كاف» يهنئ الثعلب الصغير بعيد ميلاده

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نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، برقية تهنئة لنجم نادي الزمالك حازم أمام بمناسبة عيد ميلاده الـ 43.  

وقال "كاف" في تدوينه له على "تويتر" :"عيد ميلاد سعيد لسفيرنا.. عيد ميلاد سعيد لحازم إمام".

ونشر الاتحاد البطولات التي حققها الثعلب الصغير، على صعيد المنافسات الإفريقية، إذ حقق اللاعب مع "القلعة البيضاء" لقبي دوري أبطال إفريقيا عامي 1996، 2002، ولقب كأس السوبر الإفريقي عامي 2003، ومع المنتخب الوطني  لقب كأس الأمم الإفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو.



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