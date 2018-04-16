ناصري أيد الإخوان مقابل مليون إسترلينى

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الإخوان

الأسواني

ناصر

قال الكاتب والروائي علاء الأسواني، إن هناك شخصية "ناصرية" مشهورة، كانت تكره الإخوان، والآن أصبح يقول العكس تمامًا من أجل المال.

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بـ"تويتر": "كان ناصريًا اشتهر بخصومته الشديدة للإخوان، بعد 30 يونيو هاجر إلى قطر وما أن وصل إلى مطار الدوحة حتى أعلن أن الإخوان أعظم فصيل وطني في مصر والعالم".

وأكد "الأسواني": "عرفت مؤخرًا أنه اشترى شقة في لندن بمليون إسترليني".

واختتم تدوينته بقوله: "كلنا نعارض نظام السيسي لكن شتان بين من يدفع ثمن معارضته ومن يقبض مقابلها بسخاء".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "الأسواني" حيث قالت عبير الأمير: "اللي كان معارض للإخوان في عز سلطتهم وأصبح مهادن لهم في عز ضعفهم يستحق التحية مش التشكيك.. وإن كان أيام الإخوان زى ما هي موجود دلوقت فيا ريت تراجع موقفك إنت من نفسك.. إحنا عارفين إن مقالاته عنك وجعتك".

وأضاف أخر متسائلًا: "أستاذ علاء من تقصد بكلمة كلنا نعارض نظام السيسي؟ وهل تعد نفسك من معارضي السيسي؟".


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