أسطورة نيو كاسل يزف بشرى سارة لـ"صلاح"

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أعلن آلان شيرار أسطورة فريق نيوكاسل سابقا والهداف التاريخى للبريميرليج أنه سيصوت للاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي كأفضل لاعب لهذا العام بالدوري الإنجليزي.

وقال شيرار فى مقاله بصحيفة "ذا صن" البريطانية أن محمد صلاح يمتلك كل الأسباب التى تجعله يبقى مع ليفربول هذا الصيف، ولا يستمع إلى العروض المقدمة له سواء من ريال مدريد أو برشلونة.

وأضاف أن محمد صلاح من عشاق ليفربول منذ صغره مما يجعله يتمسك بالريدز على عكس كوتينيو الذى كان يريد الرحيل إلى برشلونة منذ أن بدأ ربط اسمه بالفريق الكتالونى.

وكشف عن أنه سيصوت لمحمد صلاح كأفضل لاعب فى السنة بالدورى الإنجليزى على حساب كيفين دى بروين لأنه الأفضل دون منازع لذلك سيفوز بالجائزة، بسبب أهدافه وأداءه الحاسمة التى جعلت ليفربول يظهر فى أفضل صورة هذا الموسم رغم الصعوبات، ورحيل كوتينيو.

وضمت قائمة المتنافسين على الأفضل لهذا الموسم 6 لاعبين وهم محمد صلاح نجم ليفربول، وهارى كين لاعب توتنهام، ودافيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد، وثلاثى مانشستر سيتى، كيفين دى بروين ودافيد سيلفا وليروى سانى.

وأكد أن الجميع توقع أن ليفربول وقع فى فخ عندما دفع مبلغ 37 مليون إسترلينى إلى روما للتعاقد مع محمد صلاح، لكن اللاعب المصرى فاجأ الجميع وأثبت أن تشيلسى، ومورينيو أخطئوا بالتخلى عنه.

سجل محمد صلاح هدفاً فى فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما بملعب "آنفيلد"، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 30 فى صدارة قائمة هدافى الدورى الإنجليزى، بينما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف على صعيد دوريات أوروبا هذا الموسم "الحذاء الذهبى" برصيد 30 هدفاً متفوقاً على ليونيل ميسى نجم برشلونة.

كما انفرد محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى بالمركز الثانى فى قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى جميع المسابقات بموسم 2017 – 2018، بعدما رفع رصيده من الأهداف فى جميع البطولات الإنجليزية والأوروبية إلى 40.

ويتصدر كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسبانى قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى جميع المسابقات بموسم 2017 – 2018 برصيد 41 هدفاً، بينما يحتل ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى المركز الثالث بـ 39 هدفاً.


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