طلب جريء لمذيعة من "وزير التعليم"

16 أبريل 2018 - 12:05 م

هاجمت المذيعة شيرين الدسوقي، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بسبب فكرة "التابلت"، والامتحانات الـ"أون لاين"، قائلة له : "انزل لأرض الواقع، فيه فصول فيها 120 طالبا".

وأضافت في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة دريم الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، بأن الوزير يقول إن الطالب يستطيع أن يمتحن في أي مكان مثل النادي، أو المنزل، وهذا ليس معمولا به في الدول الأخرى.

وتابعت: "المسألة التعليمية ليست "تابلت" فقط وهذا غير منطقي".

شاهد الفيديو..