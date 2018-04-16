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المنيا

ضبط 85 قضية تموينية بالمنيا خلال حملات رقابية

قبلي وبحري

حملات تموينية
حملات تموينية

جمال زكى

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تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط وتحرير  85 قضية تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 12 محضرا مخالفا في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية، وفي مجال متابعة ومراقبة السلع غير الغذائية، تم تحرير 3 محاضر.

وفي مجال مراقبة ومتابعة البدالين التموينيين، تم تحرير 16 مخالفة حيث تنوعت المخالفات مابين (عدم ممارسة النشاط على الوجه الأكمل، والتخزين في المكان غير المرخص لذلك، وعدم الإعلان عن أسعار ووصول المقررات التموينية)، وفي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 54 محضر مخالف ما بين نقص بالوزن وقضايا تصرف وتجميع إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الاحتفاظ بسجلات وقضايا توقف عن العمل بدون عذر وأخرى متنوعة مابين (عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن).

وأضاف أنه تم التحفظ على كل المضبوطات، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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