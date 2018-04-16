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حملات مكثفة على العربات الكارو بالأقصر

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مصادرة كارو "نباشين القمامة" بالأقصر
مصادرة كارو "نباشين القمامة" بالأقصر

صالح عمر

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قاد مجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد أيمن الشريف، حملات مكثفة على العربات الكارو الخاصة بمن وصفهم بـ "نباشين القمامة" في بيان إعلامي صادر من مجلس المدينة.

الحملة التي أتت بشوارع منطقة جنوب، وبقيادة المهندسة هدية ثابت مساعد رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، وبمعاونة سمير سعود مدير قطاعات النظافة، وبمشاركة حسام الدين محمد عليان رئيس حي جنوب، استهدفت شوارع التلفزيون والمدينة المنورة وفندق الأمير.

وأسفرت الحملة حسب ما جاء في البيان على لسان هدية ثابت، عن مصادرة (2) عربة كارو، وتم إيداعها برئاسة حي جنوب، بالإضافة إلى تحرير (10) محاضر نظافة بقطاع نظافة جنوب، بخلاف التنبيه على أصحابها بعدم التواجد بنطاق الحي وممارسة نشاط فرز القمامة، والتي تتسبب في نثر القمامة بمحيط الحاوية، والتي تؤرق المواطنين قاطني هذه المنطقة.





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