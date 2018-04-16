ضبط 2 طن أرز وأسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق

16 أبريل 2018 - 12:11 م

وجهت الأجهزة الأمنية في البحيرة، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط "ج. ح" 44 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط بحوزتة 500 كيلو أسمدة زراعية مدعمة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "م س ا " 43 سنة صاحب محل لبيع الأعلاف لقيامه بتجميع دقيق بلدى مدعم استخراج 82% والمخصص للتوزيع على المخابز البلدية لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم ضبط 2 طن أرز بسمتى وكذا 350 كيلو شوفان تحت التجهيز وعدد 180 كيس شوفان نهائى و5 ماكينات تستخدم فى عملية التصنيع والتغليف.

وضبط "ه ع ا" 34 سنة صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية لقيامه بحيازة وتخزين لحوم مجمدة منتهية الصلاحية وضبط بحوزته 107 كيلو دجاج مجمدة.

وكذلك تم ضبط "م ش " 47 سنة تاجر تموينى وصاحب محل بقاله تموينى لقيامه باستلام كميات من اللحوم المجمدة خاصه بوزارة التموين والمخصصة للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية الذكية والتصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمراجعة الفواتير والسجلات الخاصه بالمحل التموينى تبين استيلائه وتصرفه فى كمية 55 كيلو دواجن و150 كيلو لحوم مجمدة.