المنتخب يزف بشرى سارة لحارس الأهلي

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المنتخب

كوبر

شريف اكرامى

اسامة نبية

لهطية

أعلن إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أنه أنهى إجراءات سفر 42 لاعبًا إلى الكويت لخوض مباراة ودية 27 مايو المقبل".

وكشف "لهيطة" في مداخلة مع برنامج مع شوبير عبر إذاعة "DRN "، بإنه لم يحدث أي تغيير في مقر إقامة المنتخب استعدادًا للمونديال، والذي تم تحديده مسبقا في مدينة جروزني.

وتابع مدير المنتخب، يتم الاختيار بين 35 لاعبا للمشاركة في المباريات الودية القادمة، فمن المؤكد أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني، سيختار من بين الـ 42 لاعبًا للسفر مضيفا "من بين هؤلاء اللاعبين شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي".


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