"التعليم" تعلن شروط القبول بوظائف المدارس اليابانية

16 أبريل 2018 - 12:23 م

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن احتياجها لعدد من الوظائف والتي تشمل معلمين ومديرين ووكلاء مدارس، لإدارة المدارس اليابانية بدأ من العا الدراسي المقبل.

وفيما يلي الشروط والمستندات المطلوبة لقبول الموظفين الجدد:

ـ يجب أن يكون المتقدم مصرى الجنسية

ـ أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوى أو مؤهل عال بالإضافة إلى دبلوم تربوى.

ـ يجب التأكد من ملء كل البيانات المطلوبة فى كل فقرة والإجابة عن كل الأسئلة حتى يتم حفظ البيانات على الموقع.

ـ يجب أن يتم ملء البيانات الشخصية بحرص مع كتابة الإسم رباعياً والعنوان وفقا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومى والعنوان الحالى فى ـ حالة اختلافة عن المُدرج فى بطاقة الرقم القومى.



شورط المتقدمين الجدد:

ـ أن تكون صحيفة الحالة الجنائية لكل متقدم خالية من عقوبات أو اتهامات مخلة بالشرف.

ـ بيان بالجهات التى عمل بها المتقدم موضحا فيه "اسم الجهة – عنوانها – شخص يمكن الرجوع إليه موضحا "اسم الشخص – وظيفته – رقم هاتفه – بريده الإلكترونى".

المستندات المطلوبة للعاملين بوزارة التربية والتعليم:

ـ صحيفة أحوال حديثة خالية من الجزاءات

ـ تقرير كفاية بدرجة ممتاز عن آخر عامين

على أن يتم التعاقد معه وفقا للقواعد والشروط المقررة للإجازات الخاصة المقررة فى هذا الشأن شهادة خبرة معتمدة من الجهة التى يعمل لديها المتقدم في حالة التساوى فى الدرجات تكون الأولوية فى النجاح لمن يقوم بالانتهاء من تسجيل البيانات والإجابة عن أسئلة التقييم فى وقت أقل.

يجب تقديم نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من الشهادات العلمية أو شهادات الخبرة عند طلبها، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيا دون الرجوع على الوزارة بأى حق قانونى.

- كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم يجب أن يتم استغلالها أفضل استغلال لأنه بمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر "حفظ" وظهور رسالة "تم التسجيل بنجاح" يكون قد استنفذت الفرصة.

- يتم التعاقد لمن يجتاز الاختبارات وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2002