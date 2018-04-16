لماذا لم تدن مصر العدوان على سوريا بشكل قاطع؟

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أجاب عماد الدين حسين, الكاتب الصحفي على سؤال جوهري حول الموقف المصرى من العدوان الثلاثى الدولى على الأراضى السورية، الذي أثار فيه أنه لماذا لم تقم مصر بإدانة العدوان الثلاثى بصورة واضحة وسافرة وقاطعة؟! .

وقال حسين خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان "قلب مصر مع سوريا وجزء من عقلها مع الواقع المر", إن الأمور فى السياسة المصرية ليست بسيطة فهناك علاقات ومصالح لمصر مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وبقية القوى الأوروبية المؤيدة للعدوان، وبالتالى يصعب الدخول فى مواجهة سافرة مع هذه القوى,  كما أن هناك علاقات ومصالح قوية جدا بين مصر وبلدان عربية معظمهم سارع إلى تأييد العدوان الغربى  وفى المقابل كان هناك عدد من الدول العربية عارضت  العدوان وأخرى كانت غير مكترثة.

وأضاف حسين أن الموقف المصرى الذى جاء فى البيان لم يكن النهائى لأن هناك فرق بين الموقف الرسمى الذى يراعى التوازنات والمصالح، وبين الموقف الفعلى الذى يتضامن مع سوريا ضد العدوان الثلاثى, والحكومة المصرية تدرك  أن محاولات تدمير سوريا، هى مقدمة لاستهداف مصر، مثلما تقول دائمًا وقائع التاريخ ولكن المفارقة المهمة أن بعضًا من معارضى الحكومة والسلطة الحاكمة، كان موقفهم رافضًا بصورة قاطعة، للعدوان الثلاثى، وهو ما يظهر توافقا مبدئيا على خطورة التهديدات الغربية للمنطقة العربية.

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