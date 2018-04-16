بالصور.. استمرار رفع كفاءة شوارع الأقصر

16 أبريل 2018 - 12:38 م

واصل مجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد أيمن الشريف، حملاته لرفع كفاءة شوارع أبو الجود، ومدرسة الصنايع، تحت إشراف رئاسة حي وسط بقيادة المهندس يوسف محمد علي رئيس الحى، والدوشي سيد أحمد نائب رئيس الحي، وبمتابعة سيدة راشد مدير المتابعة الميدانية، وعصام عبد الراضي أحمد مسئول قسم الاشغالات بالإدارة الهندسية.

من جهته أعلن العميد أيمن الشريف، أنه تتم الآن مواصلة أعمال تسوية وتجريف ورفع كل الرتش الموجود على جانبي الطريق بشارع مدرسة الصنايع، ومواصلة إزالة أعتاب وسلالم بشارع أبو الجود الرئيسي مع تعديل تركيب البلدورات الجديدة بالشارع والمخالفة لخط التنظيم، وتم محازاتها بخط التنظيم الجديد (80) سم من الحائط، بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية، وذلك لتنفيذ العمل على أقصي سرعة ممكنة، موضحًا أن أعمال التطوير تجرى على قدم وساق للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.