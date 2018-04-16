» شاهد.. حاملة زوجها: لم ينفذ أحد وعده لى

16 أبريل 2018 - 12:43 م

أكدت السيدة "هبة"، التي تحمل زوجها على ظهرها إلى مستشفى المطرية لتلقي جلسة الغسيل الكلوي، أن الكثيرين استغلوا حالتها ولكن لم ينفذ لها أحد وعدا من وعوده التي قطعها على نفسه.

وأضافت في مداخلة مع برنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، بأن البعض وعدها بـ40 ألف جنيه ولم يعطيها إلا ألفين و500 جنيه، ونائب وعدها بمرتب شهري، ولم ينفذ، والبعض وعدها بأن يفتح لها مشروع ولم ينفذوا شيئا.

وأكدت أنها تعيش مع حماتها وزوجها، و3 أطفال لها، و3 أطفال آخرين لشقيق زوجها المتوفى، وشقيق آخر لزوجها في نفس الشقة، ولا تملك إلا معاش من وزارة التضامن قيمته 450 جنيهًا فقط.

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